ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد مع المدير العام الجديد لشركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو ساري، والمدير العام السابق للشركة عبد المنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة ونيس الرويمي.

صنع الله هنأ بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط انطونيو ساري لتسلمه مهامه كمدير عام جديد للشركة، مثمنًا الدور المحوري الذي لعبته شركة ايني كشريك استراتيجي للمؤسسة، مؤكدًا على حجم التعاون وعمق العلاقات بين المؤسسة وإيني، والشراكة الوطيدة بينهما.

كما تطرق اللقاء إلى تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية الكبرى في تطوير الحقول الغازية البحرية، مثل تطوير التراكيب أ و هـ.

هذا وحضر الاجتماع من المؤسسة: مدير عام المالية أبو العيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.

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