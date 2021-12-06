ليبيا – سلط تقريران إخباريان نشرهما موقعا “إنترناشونال بوليسي دايجست” و”بلاك ستار” الأميركيان الضوء على أزمة الهجرة غير الشرعية المارة عبر ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أكدا أن معالجة محن المهاجرين غير الشرعيين لا تقع على عاتق ليبيا لوحدها أو إيطاليا وفرنسا، وتتطلب تدخلًا عاجلًا من حلف شمال الأطلسي “ناتو” المسؤول الأول عما حدث من تدمير في البلاد عقب تدخله العسكري الذي حطم الدولة في العام 2011.

وأشار التقريران لوجوب تحقيق شراكة بين “ناتو” والاتحاد الإفريقي لمساعدة ليبيا وإيطاليا وفرنسا على تجاوز الأزمة وإنهاء مسألة المتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين يتم وضعهم في سجون سرية ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب فضلًا عن بيعهم في أسواق العبيد وأخذ الأموال منهم مقابل تهريبهم عبر البحر.

ونقل التقريران عن مسؤول ليبي لم يفصح عن اسمه قوله: “لقد فعل الاتحاد الأوروبي شيئًا فكر فيه بعناية وخطط له لسنوات عديدة، وهو إنشاء حفرة جحيم في ليبيا لردع المهاجرين غير الشرعيين عن التوجه إلى أوروبا، فيما ضخ الاتحاد نصف مليار دولار إلى القائمين على هذا الأمر.

وأختتم التقريران بالإشارة إلى وجوب استغلال الموارد للعمل بشكل جماعي من أجل إنهاء معاناة المهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص