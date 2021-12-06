ليبيا – قالت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد إن مقراتها تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد المتقدمين للترشح لإنتخابات مجلس النواب، حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية 3967 مترشحًا ومترشحة بحسب الإحصائية يوم أمس السبت.

رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان التواتي أفاد بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية بأن القسم قام بإحالة الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية أولًا بأول إلى الجهات المختصة، لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين.

وأضاف التواتي: “تم إحالة 2869 ملفًا إستعدادًا لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب، وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون و التظلمات حول هذه الترشحات”.

التواتي أكد أنه عند إنتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين 12 يومًا سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين، لافتًا إلى أن الأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية، وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع.