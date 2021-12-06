منتخب سوريا.. التشكيلة الأساسية وفرص التأهل

قطر – يحتضن استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، اليوم الاثنين، الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المصيرية لمنتخب سوريا أمام نظيره الموريتاني، في الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وتحتل سوريا، المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متخلفة بفارق الأهداف خلف تونس.

بينما تتصدر الإمارات جدول الترتيب برصيد ست نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة من دون نقاط.

ويحتاج المنتخب السوري للفوز على نظيره الموريتاني ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بغض النظر عن نتيجة المباراة التي ستقام في نفس الوقت وستجمع بين منتخبي تونس والإمارات.

كما أن التعادل أيضا، سيصب في مصلحة سوريا في حال فوز الإمارات على تونس.

وذلك لأن لوائح بطولة كأس العرب لكرة القدم، تنص على إنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط في نفس المجموعة بعد نهاية دور المجموعات، يتم اللجوء أولا إلى فارق الأهداف لكل منتخب في كل مباريات المجموعة.

وفي حال التساوي بفارق الأهداف، يتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان صاحبا العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

وسيبدأ الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب السوري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الموريتاني:

المصدر: وكالات