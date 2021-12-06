ليبيا- أجابت السفيرة البريطانية في ليبيا “كارولاين هرندل” على عدد من أسئلة متابعي الصفحة الرسمية لسفارة بريطانيا بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشرت الصفحة إجابات هرندل على الأسئلة الموجهة لها وفيما يلي تعرضها صحيفة المرصد:

س/ بريطانيا لعبت دورًا مع حلف “ناتو” في الإطاحة بنظام القذافي، ما رأيكم هو الحل للأزمة الليبية الآن؟

هذا سؤال جيد جدًا، بداية بريطانيا ليس دورها أن تجد الحل للوضع في ليبيا، ولكن نريد أن ندعم الشعب الليبي في إيجاد الحل ودور بريطانيا هو دعم المؤسسات الليبية ودعم بعثة الأمم المتحدة في مجلس الأمن ودعم الانتخابات وبناء العلاقات مع كل الأطراف في ليبيا، ليبيا وبريطانيا تملكان علاقة تاريخية قوية، والمهم هو أن تدعم بريطانيا حلًا ليبيًا وتدعم الديمقراطية والاستقرار في ليبيا وهنا يكمن دوري كسفيرة بريطانيا في ليبيا.

س/ لماذا لا نرى دورًا أكبر لبريطانيا في الشرق الليبي؟

في الوقت الحالي من الصعب على السفارة البريطانية أن تكون متواجدة في كامل البلاد، استلمت وظيفتي في شهر سبتمبر الماضي، ولكن لدي الرغبة بزيارة جميع البلاد، ولكن من خلال برامج الدعم التي تقدمها الحكومة البريطانية لدينا برامج دعم حول أرجاء ليبيا في الغرب والشرق والجنوب

س/ لماذا بريطانيا صامتة ولا نرى دورًا أكبر لها لوضع حد للتدخلات الإقليمية في ليبيا؟

هذا السؤال إجابته بسيطة، وهي أن هذا الأمر غير صحيح، فبريطانيا أحد أكبر المنادين بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وبريطانيا موقفها واضح في هذا الصدد من المهم خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا تماشيًا مع الخطة الموضوعة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وفي رأيي أن ليبيا كانت منصة على مدى طويل لخلافات الدول والقوات الأجنبية، وحان الوقت الآن لليبيا والمؤسسات الليبية لتحقيق سيادتها واستقرارها.

س/ ما رأيكم في سير العملية الانتخابية لحد الآن؟

هذا سؤال جيد، في أغلب الأحيان أن العمليات الانتخابية لا تكون مثالية وتشوبها بعض الصعوبات والتحديات، ولكن لدي أمل ومن والواضح أن الشعب الليبي يريد أن يعبر عن آرائه والإدلاء بأصواتهم، وهذا يعني أن الانتخابات ستكون أمرًا إيجابيًا وأيضًا النسبة العالية لاستلام البطاقات الانتخابية أمر إيجابي للغاية، وأنه لا توجد عملية انتخابية مثالية، ولكن الأمر الأهم الآن هو أن الشعب الليبي يمكنهم التعبير عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم والإنتقال الى المرحلة القادمة لاستقرار ليبيا وبناءها.

س/ هل بريطانيا تدعم أيًا من المرشحين للإنتخابات الرئاسية؟

هذا سؤال سهل، بريطانيا لا تـدعم أي مرشح سياسي في ليبيا، نحن ندعم العملية الانتخابية والمؤسسات التي تنظم الانتخابات لسنا نحن من نقرر من يتولى الحكم في ليبيا، هذا دور الشعب الليبي حين يقومون بإدلاء أصواتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

بريطانيا أيضًا داعمة لمحكمة الجنايات الدولية وكما رأيتم بياننا الأخير حول أحداث سبها، من المهم السماح للعملية الانتخابية الليبية بما فيها الطعون والاستئنافات المقدمة بالعمل بدون أي عوائق، وأن يتمكن القضاة من آداء أعمالهم ولا يخفى على الجميع أن أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي يواجه مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية، وبالإضافة الى كل ما ذكرته ومن المهم أن يكون على استعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه.

س/ لماذا تقوم المملكة المتحدة بدعم الإخوان المسلمين في ليبيا؟

لا نحن لا ندعم تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، نحن ندعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية ولا ندعم الأفراد أو المنظمات السياسية.

س/ هل تدعم بريطانيا تقسيم ليبيا؟

بريطانيا تدعم ليبيا متحدة ومستقلة وهذا سبب آخر لدعم الانتخابات في ليبيا وإعادة الاستقرار، فالجميع في ليبيا لديهم دور في إعادة الاستقرار والتحول من المرحلة الانتقالية على مدى العشر سنوات الماضية.

س/ لماذا تقوم بريطانيا بدعم أشخاص مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؟

بريطانيا تعمل مع المؤسسات في ليبيا مثل وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي؛ لأنها مؤسسات مهمة في ليبيا، نحن لا ندعم أفرادًا بعينهم، بالرغم من تواجد هذا الإشاعات هناك شركات بريطانية مهتمة بالعمل مع هذه المؤسسات، وأنا دوري هنا الربط بين الجهات في بريطانيا والمؤسسات الليبية.

س/ متى يتم إعادة فتح مركز التقديم على الفيزا البريطانية في ليبيا؟

ليبيا وبريطانيا تجمعهم علاقة قوية، وهناك العديد من الطلبة ورجال الأعمال وغيرهم من لديهم الرغبة في زيارة بريطانيا وأتمنى أن يكون لدينا مركز للتقديم على الفيزا في ليبيا، ونريد تحقيق هذا في المستقبل، وهذا يعتمد على استقرار أكبر للوضع في ليبيا.

س/ متى سيتم إعادة فتح السفارة في طرابلس؟

هذا يعتمد على الوضع في طرابلس خاصة وباقي البلاد عامة، ويمكنني القول بأنه أنا موجودة في طرابلس بشكل مستمر وأعتبرها منزلي، ولدينا تواجد دبلوماسي على الأرض، ونحن نعمل مع المؤسسات الليبية وأتمنى عودة فتح السفارة في مرحلة قادمة ولكن لا يمكنني تقديم أي وعود بهذا الشأن.

س/ هل تدعم السفارة الدراسة في بريطانيا؟

هناك علاقة قوية بين بريطانيا وليبيا في مجال الدراسة، وهذا أمر يساهم في العلاقات الثنائية بين البلدين، هناك برامج المنح الدراسية “تشيفنينغ” الذي تقدمه الحكومة البريطانية، جميع التفاصيل الخاصة به توجد في صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، أشجع الجميع على الاطلاع عليها.