وصول مدمرة أمريكية إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود

وصول مدمرة أمريكية إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود

رومانيا – أعلنت الخدمة الصحفية للأسطول السادس بالبحرية الأمريكية عن وصول المدمرة الصاروخية “أرليه بيرك” إلى ميناء كونستانتا الروماني في زيارة كانت مقررة مسبقا.

وأشارت في بيان لها إلى أن “أرليه بيرك” تقوم بعمليات روتينية في البحر الأسود لضمان الأمن البحري والاستقرار الإقليمي”، مؤكدة أن “المدمرة كانت في البحر الأسود منذ 25 نوفمبر، وقد زارت فارنا البلغارية”.

وأعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الروسي في وقت سابق، أنها “تتابع تحركات “أرليه بيرك” وغيرها من سفن الناتو في البحر الأسود.

وقامت المدمرة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري بدوريات في بحري بارنتس والبلطيق والبحرين الأسود والمتوسط.

المصدر: “نوفوستي”