ألمانيا – دك فريق فرايبورغ شباك مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بستة أهداف في عقر داره، خلال الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأمطر فرايبورغ شباك أصحاب الأرض عبر كل من اللاعبين، ماكسيميليانو أيغشتاين (د. 2) وكيفن شاده (د. 5) والنمساوي فيليب لاينهارت (د. 12) ونيكولاس هوفلر (د. 19) ولوكاس هويلر (د. 25)، ونيكو شلوتبريك في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء.

وأصبح فرايبورغ أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل خمسة أهداف في أول 25 دقيقة خارج ملعبه، والثاني فقط بحسب “أوبتا” للإحصاءات يحقق هذا الإنجاز بشكل عام إلى جانب مونشنغلادباخ بالذات، الذي أمطر على أرضه شباك ضيفه براونشفيغ بخمسة أهداف في أكتوبر 1984.

وحقق نادي فرايبورغ أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية ورفع رصيده إلى 25 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب “البوندسليغا”.

في المقابل مني بوروسيا مونشنغلادباخ بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 18 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT