فلسطين – أظهر مقطع فيديو بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية، الأحد الماضي، قيام الشرطة بزرع مسدس في مركبة سائق بدوي تم إيقافه بعد أن تحدث على هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارة غير مرخصة.

وأفادت قناة 13 بأنه تم احتجاز السائق البالغ من العمر 19 عاما، وهو من جنوب البلاد، لمدة شهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه السبت الماضي بعد أن لاحظ محاميه خفة اليد المشبوهة عندما راجع لقطات الاعتقال التي صورتها كاميرات الجسم.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الشاب بعد أن شوهد وهو يستخدم هاتفه خلال القيادة. وأبلغ الشرطيون السائق بأنه سيتم توقيفه ومصادرة مركبته غير المرخصة، بعد تفتيش محتواها.

في مقطع فيديو وثق الواقعة، بالإمكان سماع أحد الشرطيين وهو يسأل، “أين المسدس؟”، وسماع شرطي آخر، على الجانب الآخر من السيارة، وهو يجيب “في محفظة السيارة”.

بعد لحظات، بدأ شرطي كان يتحدث مباشرة مع السائق في استجوابه حول محفظة السيارة التي كانت لا تزال مغلقة وحول ما قد يكون بداخلها. ولا يبدو أن السائق يرد على أسئلة الشرطي. بعد ذلك يقوم شرطي آخر، بعد فتح المحفظة، بإظهار المسدس الذي كان ملفوفا بكيس بلاستيكي أسود لزملائه.

تم إلقاء القبض على السائق وتوجيه تهمة حيازة سلاح ناري فتاك. وتمكن المحامي من الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات الجسم وفي النهاية قام بالتبليغ عما اكتشفه في الفيديو.

بعد شهر من وراء القضبان، تم إطلاق سراح الشاب عندما عرض على النيابة العامة في لواء الجنوب وقاضي المحكمة المركزية في بئر السبع.

وقالت النيابة العامة في بيان إنه تم تسليم تفاصيل القضية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

وجاء في بيانها: “عندما يتم تلقي نتائج التحقيق، سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في القضية”.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل