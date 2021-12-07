ليبيا – ثمنت الحكومة الإيطالية قرار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الاوروبية جوزيب بوريل نشر بعثة خبراء انتخابات أوروبيين لمراقبة سير الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية كان وزير الخارجية، لويجي دي مايو قد التقى بوريل في روما، على هامش أعمال مؤتمر (حوارات المتوسط) الذي استضافته العاصمة الإيطالية نهاية الأسبوع المنصرم.

ووصف دي مايو القرار بأنه علامة مهمة على الالتزام الأوروبي في ليبيا، مؤكدًا أن عملية انتخابية شاملة وذات مصداقية تعتبر أولوية بالنسبة للانتقال المؤسسي في ليبيا.