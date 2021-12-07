إنجلترا – يتحدد اليوم الثلاثاء، المتأهل الثاني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثانية بعدما حجز ليفربول البطاقة الأولى، وستكون المنافسة على أشدها بين ميلان أتلتيكو مدريد وبورتو.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويليه بورتو بخمس نقاط، ثم ميلان وأتلتيكو مدريد بنفس عدد النقاط (أربع نقاط) في المركزين الثالث والرابع.

ويستضيف بورتو في الجولة السادسة الأخيرة نادي أتلتيكو مدريد، فيما يلعب ميلان على أرضه ضد ليفربول.

وفيما يلي سيناريوهات تأهل أتلتيكو وميلان وبورتو:

أتلتيكو: سيتأهل برفقة ليفربول بحال فوزه على بورتو وتعثر ميلان، وبحال فوزهما (أتلتيكو وميلان) معا شرط أن يكون فارق الأهداف في صالح الفريق المدريدي.

ميلان: سيتأهل في حال فوزه على ليفربول وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل، وفي حال فوزه وأتلتيكو شرط أن يكون فارق الأهداف في صالح الفريق الإيطالي.

بورتو: سيتأهل في حال فوزه أو تعادله وعدم فوز ميلان.

المصدر: وكالات