ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أنها لم تتلقَّ أي دعوة من البرلمان لعقد جلسة حتى الآن.

بالعون وفي تصريح خاص لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين أشارت إلى أنه من حق البرلمان كونه الجهة المخولة بمتابعة المناصب السيادية استدعاء المفوضية لتوضيح اللبس الحاصل حول الطعون واستبعاد أشخاص دون غيرهم وآلية رجوعهم وتدخل المحاكم الابتدائية وغير ذلك من لغط.

وأضافت بالعون :”سنكتب توضيح مشاكل التزكيات وكيف تمت، وهل تمت متابعتها لنصل إلى انتخابات حرة ونزيهة؟”

وتابعت حديثها :”نسمع من خلال الإعلام عن سرقة للبطاقات وتزوير وغير ذلك، ونحن بصفتنا جهة مسؤولة، علينا أن نقف على حقيقة الأمر من مصدره حتى لا يقع المواطن ضحية، ومن حق المترشح لدى البرلمان وفق القوانين التي سنّها البرلمان، أن يدافع عنه وألّا يظلم نتيجة تزوير أو ترجيح كفة على كفة”.

بالعون أشارت إلى أن الانقسام السياسي والتدخل الأجنبي معطيات تؤدي إلى عدم استقرار البلاد.