ليبيا – علق المترشح الرئاسي سليمان البيوضي على تكليف ستيفاني وليامز مستشارًا للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة لشؤون الأزمة الليبية، معتبرًا أنها خطوة باتجاه سد الفراغ الذي قد يحدثه غياب يان كوبيتش، وعدم تكليف بديل له (باتفاق) داخل مجلس الأمن.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وفي الوقت الذي نحترم فيه وصول السفيرة لأداء مهامها كمستشارة، فإني أؤكد (لها) أن الليبيين خيارهم الانتخابات، وقد أكدوا ذلك بكثافة استلامهم بطاقاتهم الانتخابية، وأنه ليس بالإمكان تقديم أي بدائل تقضي بتأجيل الانتخابات أو إرجائها”.

وأشار إلى أن كل البدائل التي قد تطرح لن تحقق الغايات الوطنية وفي مقدمتها إسقاط الوصاية الدولية عن ليبيا، ووقف التدخلات السلبية وألا نبقى رهينة لتغريدات الموظفين الصغار بالسفارات الأجنبية، وليس أمام الليبيين من فرصة إلا صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أنه قد آن الأوان لليبيا جديدة، ليبيا تملك سيادتها ومحررة من براثن الوصاية الدولية والتدخل الأجنبي، مؤكدًا أنهم قادرون على إسقاط هذه الوصاية من خلال سياسة خارجية ملتزمة ومتزنة، وستعود ليبيا حرة أبية موحدة مستقلة.