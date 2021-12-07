إنجلترا – أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع بأن الجيش البريطاني تسلح بأنظمة Sky Sabre الجديدة للدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تحل الأنظمة الجديدة محل أنظمة Rapier التي كانت تستخدم منذ السبعينات من القرن الماضي.

ويشار إلى أن أنظمة Sky Sabre قادرة على إدارة 24 صاروخا في آن واحد، وتدمير المقاتلات والطائرات المسيرة والقذائف الذكية.

وأشارت المصارد لـ”تايمز” إلى أن وزارة الدفاع كانت تسعى لتشغيل الأنظمة الجديدة ليكون الجيش قادرا على التصدي للمخاطر الناجمة عن “مقاتلات الشبح” الروسية مثل “سو 57”.

وقال وزير الدولة لشؤون المشتريات الدفاعية البريطاني جيريمي كوين: “هذه التكنولوجيا المتقدمة زادت من حماية قواتنا من الجو. ويعتبر نظام الدفاع الجوي الجديد استعراضا لقدراتنا القتالية الجديدة لمن يريدون إلحاق الأضرار بنا”.

المصدر: وكالات