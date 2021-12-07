ليبيا – أفاد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس بأن الوضع الوبائي ما زال مستقرًا مع زيادة طفيفة في تسجيل الإصابات.

الدغيس وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الاجتماعات متواصلة مع متابعة الوضع الوبائي عالميًا وآخر التطورات المرتبطة بالمتحور الجديد أوميكرون، قائلًا: إن كل شيء وارد مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى اتفاق المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع وزارة التعليم يقضي بتطبيق التوصيات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم وقد أضيفت التطعيمات هذا العام للطلبة التي تتم مبدئيًا عن طريق أولياء أمور الطلبة.

الدغيس قال إن الدراسة ستعود يوميا في المدارس التي تصل نسبة التطعيم فيها إلى 70%، مشيرًا إلى أن الدراسة ستتم بنظام يوم بعد يوم وهذا يرجع لترتيب وزارة التعليم وما يتطلبه الأمر من تقليص للمناهج وتقسيم الطلبة وغيرها من الأمور الخاصة.