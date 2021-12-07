روسيا – تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسباب ارتفاع الأسعار في العالم، وأشار إلى أن ذلك نتج عن سياسية عدد من الدول خلال أزمة كورونا.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي، إن ارتفاع الأسعار له طابع عالمي ونتج عن اتباع عدد من الدول والاقتصادات المتقدمة سياسة ميزانية مرنة، مشددا على أن روسيا يجب أن تركز على زيادة المعروض من السلع والخدمات من أجل مكافحة التضخم، وفي المقام الأول زيادة معروض المنتجات الغذائية.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الروسي، ووجه الحكومة بتحديد العوامل التي تحد من نمو الاقتصاد الروسي وتقديم تدابير إضافية لمواجهتها.

كما أشار إلى أن النمو المستقر والمستدام للاقتصاد الروسي مهمة استراتيجية للحكومة الروسية.

وتستهدف روسيا مستوى تضخم عند 4% في السنوات الثلاث القادمة، بناء على مشروع الميزانية للأعوام 2022 و2023 و2024.

المصدر: نوفوستي