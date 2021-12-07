ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي إنها تتطلع إلى برنامج انتخابي يتعهد فيه المرشح إذا فاز بإنهاء الخلاف التشريعي والعمل على وضع دستور للبلاد، كأولوية لخطة مدته الرئاسية، مستبعدة إمكانية تحقيق ذلك.

الرباعي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ذهبت إلى أن توجهات التصويت في الانتخابات المقبلة سترتبط بنسبة كبيرة بالصراع الراهن بين تيارات ثورة فبراير وأنصار النظام السابق والكرامة بالشرق إلى جوار المال الفاسد.

وأضافت: “الدعوة لعقد الانتخابات في ليبيا لم تأتِ في إطار طبيعي أو دوري، بل بضغط من الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، وبالتالي وقبل أن تتحقق المصالحة الوطنية، من الطبيعي أن يتم اختيار الرئيس المقبل في ضوء معايير الصراع والمال الفاسد فقط، حتى الدور القبلي أو الجهوي لن يكون له أثر يذكر”.

وتابعت الرباعي: “للأسف نحن كليبيين لم يعد لنا خيار، والمفروض أن نقبل بالنتائج مهما كانت، وندفع ضريبة خلافاتنا”.