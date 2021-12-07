ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه من المتوقع عقد جلسة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء بعد المطالبة من قبل 70 نائبًا لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات والجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية ،وذلك حسب الترتيبات الأولية.

العريبي أعرب خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد عن استغرابه مما يتم تداوله حول عقد لقاء بين عماد السايح وعقيلة صالح، كونه أحد المرشحين للرئاسة، ويفترض به إن كان هناك جلسة ينظم لها ويدعو لها لإيضاح الأمور.

وأضاف: “بخصوص أعضاء مجلس النواب في العملية الانتخابية مجلس النواب لا يتدخل، لكنه يتدخل عندما يرى انحرافًا من المفوضية، نعرف المفوضية لم تقم بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب ولم تطبقها، والقوانين موضوعه بدقة حتى لا تكون النتائج غير مقبولة. لم نوجه الدعوة للسايح بل لهيئة لرئاسة وطلبات أعضاء مجلس النواب كانت واضحة، دعوة السايح في اجتماع نحن نعرف أن وضع الانتخابات غير صحيح”.

وزعم أن رئيس المفوضية عماد السايح لم يطبق المواد التي أصدرها قانون مجلس النواب ولم يطبق القانون الذي أصدره البرلمان؛ لذلك دخول بعض الشخصيات التي تمنعها المواد التي أصدرها مجلس النواب يعتبر خرقًا ومشكلة كبيرة لا تؤدي للاستقرار والأمر المنشود.

العريبي رأى في ختام حديثه أن الانتخابات الرئاسية صعبة جدًا خاصة مع خروج المرشحين ووجود مشكلة متجذرة، وستكون هناك إشكالية في قبول النتائج من الأطراف وصراع واستقطاب كبير بين الليبيين، وفقًا لتعبيره.