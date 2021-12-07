الإمارات العربية – أطلق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهما بمناسبة اليوم الوطني الـ50، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وقالت إن ذلك جاء بحضور كبار مسؤولي الدولة، على رأسهم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وحاكم الفجيرة، وحاكم أم القيوين، وحاكم رأس الخيمة.

وبهذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منصور بن زايد إن طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهما، يأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها والذي تأسس في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1971.

وأشار رئيس المركزي الإماراتي إلى أن الإصدار الجديد يعد أول ورقة نقدية مصنعة من مادة “البوليمر” يتم تداولها في دولة الإمارات.

والإصدار الجديد للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهما هي أول ورقة نقدية مصنعة من مادة ” البوليمر” وهي المادة الأفضل لصناعة الأوراق النقدية.

وتتميز الأوراق النقدية المصنعة من هذه المادة بأنها أكثر متانة واستدامة من العملات الورقية التقليدية وتدوم ضعفين أو أكثر من عمر نظيرتها الأوراق النقدية المصنوعة من القطن، كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل، فتسهم بذلك في جهود تقليص البصمة البيئية.

وستكون الورقة النقدية الجديدة ستكون متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في المستقبل القريب.

المصدر: وام