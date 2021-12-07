ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 126 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 10.8 بالمائة، من أصل 3711 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1480حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 358294 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 12061حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5514 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1753450، والمطعمين بالجرعة الثانية 720610.