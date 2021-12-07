ليبيا – نشر المرشح الرئاسي وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ السابقة عبد الحميد النعمي تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملت عنوان “تهنئة ولعنة”.

وجاء في التدوينة التي اطلعت عليها صحيفة المرصد: “هل يجب أن أهنىء مجلس النواب الذي وضع بين أيدينا قوانين ملغومة بدأت تنفجر تباعًا، أو أهنئ مجلس الدولة الذي لم يستفق من صدمة الصخيرات الذي دفعت به في غيبوبة أصبح بعدها حاضرًا غائبًا في كل الأحداث”.

وتابعت التدوينة: “وكذلك الحكومة والمفوضية ومجلس القضاء كل يجتهد في أداء الدور الموكل اليه كان واضحًا للأعمى والبصير أن القوانين المفخخة وتعليق القضاء الدستوري وسلوك الحكومة والمفوضية يهدف إلى دفع البلاد إلى حالة من الانسداد السياسي العميق والبعيد المدى”.

وأضافت التدوينة: “بحيث يعكس التجاذبات الدولية في المنطقة أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، هل تحول شبح الانقسام إلى واقع على غرار الكوريتين والألمانيتين؟”.