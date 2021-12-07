الهند – تفوقت الهند على البرازيل في حجم صادراتها من المواد الغذائية للعالم العربي للمرة الأولى منذ 15 عاما، وفقا لبيانات غرفة التجارة العربية البرازيلية.

ويعتبر العالم العربي من بين أهم الشركاء التجاريين للبرازيل، لكن بعده عن تلك الأسواق كان له أثره إذ أضر الوباء بالخدمات اللوجيستية العالمية.

وأظهرت البيانات أن البرازيل استحوذت على 8.15% من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عضو في الجامعة العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25% من تلك التجارة، منهية بذلك تميز البرازيل منذ 15 عاما.

وعلى الرغم من استمرار المنافسة، فقدت البرازيل تفوقها أمام الهند ومصدرين آخرين مثل تركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين وسط تعطل طرق الشحن التقليدية.

والشحنات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت تصل خلال 30 يوما، ربما تصل الآن خلال ما يصل إلى 60 يوما، وفقا للغرفة، في حين أن المزايا الجغرافية للهند تسمح لها بشحن الفواكه والخضراوات والسكر والحبوب واللحوم في أقل من أسبوع.

وارتفعت الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الدول العربية 1.4 بالمئة فقط من حيث القيمة إلى 8.17 مليار دولار العام الماضي. وبين شهري يناير وأكتوبر من هذا العام، بلغ إجمالي المبيعات 6.78 مليار دولار، بزيادة 5.5%، مع انحسار المشكلات اللوجيستية، حسبما أظهرت بيانات الغرفة.

المصدر: رويترز