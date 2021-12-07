إثيوبيا – هنأ رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، شعبهه بما وصفها بـ”الانتصارات” التي حققها الجيش على قوات “جبهة تحرير تيغراي” المتمردة، وتوعد “بتدمير العدو بالكامل” قريبا.

وجاءت تصريحات أبي أحمد بعدما أعلنت أديس أبابا أمس استعادة الجيش الإثيوبي ديسي وكومبلشا وباتي، كبرى مدن إقليم أمهرة شمالي البلاد والتي سيطرت عليها “جبهة تحرير تيغراي” قبل أكثر من شهر.

وقال أحمد مخاطبا عناصر قوات الكوماندوز الذين يقودهم وشاركوا في العملية الأخيرة: “لن تهزم إثيوبيا أبدا.. لن يوقفنا شيء، وسيتم تدمير العدو ‏بالكامل”.

كما قال أبي أحمد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “العدو الذي واجهناه لا يستطيع النهوض، بعد الآن، ففي أقل من 15 يوما استطعنا تحقيق انتصارات كبيرة”.

وتابع: “سنستمر حتى نصل مناطق شمال المتبقية بنفس القوة المعنية والعزيمة، بعد أن تلقى العدو خسائر كبيرة والعديد من مقاتليه أصبحوا أسرى لدى قواتنا”.

ونشر تغريدة عبر “تويتر” كتب فيها: “تهانينا.. النصر دائما إثيوبي”.

لكن القائد العسكري لجبهة تحرير تيغراي قال في وقت سابق، إن قواته انسحبت لترتيب أوضاعها وإعادة الكرة تجاه أهدافها.

وفي نوفمبر الماضي، كان مقاتلو “جبهة تحرير تيغراي” قد هددوا بالزحف على العاصمة أديس أبابا، لكن بدا أن حكومة الأخيرة استطاعت قلب موازين المعارك في الأيام الأخيرة، وتزامن ذلك مع تولي أبي أحمد قيادة المعارك بنفسه.

المصدر: وسائل إعلام إثيوبية