ليبيا – تدارس رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري الاستعدادات والإجراءات والاختناقات التي تمت معالجتها فيما يتعلق بفصل الشتاء.

بيان صحفي صادر عن البلدية اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن هذا الأمر تم بحضور مدير التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي وعدد من مديري الأقسام بهدف الإطلا على ما قامت به الشركة بالخصوص.

وتابع البيان أنه تمت مناقشة التنسيق مع البلدية والموافقة على إصدار تكليفات أخرى لأعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار فضلا عن استعراض عدد من الملفات المتعلقة بتكليفات مديري الفروع ومخاتير المحلات واستعراض المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة واعتمادها.