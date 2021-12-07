بينيت بعد هجوم اللاذقية: لن نتوقف ثانية واحدة

بينيت بعد هجوم اللاذقية: لن نتوقف ثانية واحدة

إسرائيل – صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت بعد ساعات من الغارة التي استهدفت ميناء اللاذقية السوري، فجر اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب “لن تتوقف ثانية واحدة” عن محاربة “القوى الهدامة”.

وقال بينيت خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس في القدس: “نتصدى لقوى الشر في المنطقة ليل نهار، ولن نتوقف لثانية واحدة. هذا يحدث على أساس يومي تقريبا”.

وأضاف: “سنواصل العمل ضد القوى الهدامة، وسنمضي قدما دون كلل”.

وفي وقت سابق اليوم رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الأنباء حول غارة إسرائيلية على مرفأ اللاذقية السوري.

وكانت وكالة “سانا” السورية قد أفادت بأن الطائرات الإسرائيلية شنت في الليل الماضي عدوانا جويا بعدة صواريخ على مساحة الحاويات في ميناء اللاذقية، مما أسفر عن نشوب حريق في عدد من الحاويات.

وأظهرت مشاهد عرضها التلفزيون السوري للحاويات المحترقة، أنها كانت تحمل مواد غذائية، إضافة لأقمشة وبضاعة من الصناعات الجلدية، قال التلفزيون أنها كانت موجهة لسد احتياجات الداخل السوري.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية+RT