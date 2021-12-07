ترامب: اتصال بوتين-بايدن اليوم “مباراة غير متكافئة” وكان يجب وقفها

ترامب: اتصال بوتين-بايدن اليوم “مباراة غير متكافئة” وكان يجب وقفها

الولايات المتحدة – وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاتصال بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، المقرر عقده اليوم الثلاثاء، بأنه “مباراة غير متكافئة” بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب في بث قناة “Newsmax”: “هذه ليست المباراة التي كان ينبغي السماح بها على الإطلاق. الأمر أشبه بلعب فريق نيو إنجلتيرا باتريوتس ضد فريق مدرسة”.

وعبر الرئيس الأمريكي السابق عن اعتقاده بأن سياسته تجاه موسكو والصين كانت أكثر شدة من سياسة إدارة بادين، وذلك بالرغم من حواره الإيجابي مع بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ.

ومن المتوقع أن يجري الاتصال بين جو بايدن وفلاديمير بوتين في الساعة 18:00 تقريبا (بتوقيت موسكو) من اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو. ولن يكون هناك بث حي لهذا اللقاء، لكن الصحفيين سيطلعون على أول لحظات للقاء الرئيسين. وسيتمحور اللقاء حول التوتر في شرق أوكرانيا واقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن ضمانات الأمن.

من جانبه أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين قد يتناولان خلال محادثاتهما الأوضاع في أفغانستان وإيران وليبيا.

المصدر: نوفوستي