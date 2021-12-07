السعودية – أفادت صحيفة “سبق” السعودية بأنه من المنتظر أن تشهد زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى مسقط تدشين الطريق البري المباشر بين السعودية وسلطنة عُمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا “الطريق البري الجديد الرابط بين البلدين يعتبر “معجزة هندسية” بكل المقاييس، حيث يخترق صحراء الربع الخالي متحديا وعورة واحدة من أصعب التضاريس في العالم”.

وأضافت أنه “إلى جانب مروره بالربع الخالي فإنه يمر عبر محافظة الأحساء الشرقية بالسعودية”.

وأشارت إلى أن طول الطريق في عمان يبلغ نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 500 كيلومتر منه السعودية، ويبلغ طوله الإجمالي 680 كيلومترا تقريبا، مختصرا مسافة 800 كيلومتر بين البلدين.

وأضافت أن الطريق يمر بالقرب من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي بالطريق الجديد من منطقة حرض، مرورا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد، ويتوقع أن يقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط تقريبا.

ولفتت إلى أن “الطريق شهد عملا ضخما وإعجازيا بإزالة نحو 130 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية من صحراء الربع الخالي، وهو ما يعادل 26 هرما من الحجم الكبير، وذلك لتمهيد الطريق نحو إنجاز التحدي الهندسي الضخم. فيما بلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار”.

وتابعت: “إضافة إلى تسهيل حركة وعبور المواطنين من كلا البلدين في رحلة زمنية ومسافة أقصر، سيسهم أيضا في فتح المجال أمام حركة البضائع من السعودية مرورا بالطرق البرية في السلطنة، ووصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية والعمانية إلى العالم.

المصدر: “سبق”