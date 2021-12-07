ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فان غارد” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية حلف شمال الأطلسي “ناتو” بتدمير ليبيا وتعريض أمنها ومنطقة الساحل للخطر.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن النتيجة الفورية التي لا لبس فيها للتدخل العسكري لـ”ناتو” في ليبيا عام 2011 هي الفوضى العارمة في البلاد وتدميرها بالكامل وزعزعة استقرارها، لتتدفق الأسلحة فيها ومنها وعبرها لمنطقة الساحل لتظهر التنظيمات الإجرامية والإرهابية على أراضيها وفي المنطقة.

وتابع التقرير: إن هذا كله تسبب في بروز تنظيم “داعش” الإرهابي الذي دمر ليبيا وعاث في أرضها فسادًا. مبينًا أن تدخل “ناتو” العسكري حال دون التوصل لستوية سلمية تفاوضية في البلاد، وهو ما منع الليبيين من التمتع بحياتهم بشكل صحيح منذ أكثر من عقد زمني.

ترجمة المرصد – خاص