إنجلترا – أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي جرى سحبها امس الاثنين، عن مواجهات سهلة للأندية الكبيرة في “البريمير ليغ” باستثناء مانشستر يونايتد.

وأوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا بقيادة مدربه ستيفن جيرار أسطورة نجم السابق، الذي تغلب على “الشياطين الحمر” في آخر مواجهة بينهما على ملعب “أولد ترافورد” بهدف وحيد، يوم السبت 26 سبتمبر الماضي، وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما أوقعت القرعة فريق ليفربول في مواجهة شروزبري تاون، للعام الثاني على التوالي.

وفرض فريق “شروزبري” المغمور التعادل على “الريدز” (2-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 26 يناير 2020، على ملعب (مونتكومري ميداو) بمدينة شروزبري الإنجليزية، ولكن في دور الـ32 للمسابقة.

واضطر ليفربول إلى خوض مباراة العودة، وفاز فيها بهدف وحيد جاء “نيران صديقة” سجله اللاعب رو شاون ويليامز خطأ في مرماه عند الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، على ملعب “آنفيلد”.

وفي ما يلي قرعة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي ستنطلق منافساتها في شهر يناير 2022.

بوريهام وود/سانت ألبانز سيتي – ويمبلدون