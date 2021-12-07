قطر – تتجه أنظار عشاق المنتخبين الجزائري والمصري اليوم الثلاثاء، صوب استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بينهما ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

ويتنافس منتخبا “محاربي الصحراء” و”الفراعنة” على المركز الأول في المجموعة الرابعة، وذلك بعد أن ضمنا تأهلهما إلى الدور ربع النهائي للبطولة في الجولة الماضية.

ويتقاسم منتخبا مصر والجزائر المركز الأول في المجموعة الرابعة حتى الآن برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وسيكون بطل هذه المجموعة، على موعد في دور الثمانية الكبار، مع صيف بطل المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من المغرب والأردن والسعودية وفلسطين، بينما سيلعب صاحب المركز الثاني مع بطل المجموعة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في النقاط وعدد الأهداف وسيكونان متساويين في كل ما يتعلق بالنتائج المباشرة حال التعادل في مباراة اليوم.

ولذلك سيلجأ الاتحاد العربي هنا إلى “اللعب النظيف” لحسم المسألة، والمفاجأة أن مصر والجزائر متساويتان أيضا في هذه القاعدة، -3 لكل منهما.

ولذلك، إن انتهت مباراة مصر والجزائر بالتعادل بأي نتيجة، مع عدم حصول أي من لاعبي المنتخبين على بطاقات، أو الحصول على نفس القدر، سيضطر الاتحاد العربي لإجراء القرعة لحسم بطل ووصيف المجموعة الرابعة.

التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر:

فوز مصر 56.8%

فوز الجزائر31.9%

التعادل 11.3%

المصدر: RT