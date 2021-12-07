قطر – بعدما ضمن منتخب المغرب تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بفوزين ساحقين، تدور المنافسة في المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء على البطاقة المتبقية بين منتخبات الأردن، فلسطين، والسعودية.

ويرفع المنتخبان الأردني والفلسطيني شعار الفوز في مباراتهما الحاسمة التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وفي الوقت عينه تقام مباراة المغرب والسعودية.

وستكون المنافسة على أشدها لخطف البطاقة الثانية لمرافقة المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي، بعد فوز الأخير بتشكيلة رديفة في الجولتين الأوليين على فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-0، بينما فاز الأردن على السعودية 1-0، وتعادلت فلسطين مع السعودية 1-1.

ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.

وسيكون الفوز كافيا للأردن للتأهل بالإضافة إلى تعادله مع تعادل أو خسارة السعودية.

بينما لا بديل لفلسطين عن الفوز، بشرط تعادل أو خسارة السعودية أمام المغرب لبلوغ ربع النهائي.

أما السعودية التي تلعب بتشكيلة رديفة، فستضمن تأهلها بحال فوزها على المغرب مع خسارة الأردن أمام فلسطين.

وستتأهل السعودية أيضا في حال فوزها على المغرب وتعادل الأردن مع فلسطين لأنها ستمتلك أفضلية فارق الأهداف.

المصدر: وكالات