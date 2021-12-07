قطر – أكمل المنتخب الأردني عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، إثر فوزه على نظيره الفلسطيني (5-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الدوحة.

وسجل الأردني بهاء عبد الرحمن سليمان هدف التقدم “للنشامى” بضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف المهاجم الأردني حمزة علي الدردور النتيجة بحلول الدقيقة 24، ليصبح الهداف التاريخي لمتخب بلاده برصيد 32 هدفا.

وسجل المهاجم الفلسطيني تامر صيام هدف تقليص الفارق “للفدائي” في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأضاف “النشامى” ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، الأول جاء بـ”نيران صديقة” في الدقيقة 81 سجله المدافع الفلسطيني ياسر حمد خطأ في مرماه، ومن ثم اختتم المهاجم الأردني يزن عبدالله النعيمات خماسية بلاده بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (86 و90) من زمن اللقاء المقام على “استاد 974” في العاصمة القطرية الدوحة.

ورفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، رفقة المغرب متصدر المجموعة.

وسيكون الأردن على موعد في دور الثمانية الكبار، بطل المجموعة الرابعة التي يتقاسم صدارتها منتخبا مصر والجزائر قبل مواجهتهما الحاسمة في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، بينما سيلعب المغرب مع صاحب المركز الثاني.

في حين احتل منتخب فلسطين المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، وودع البطولة مع الأخضر السعودي، الذي خسر هو الآخر أمام المغرب، واحتل المركز الثالث برصيد نقطة أيضا.

المصدر: RT