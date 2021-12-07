كينيا – أفادت إدارة المباحث الجنائية بشرطة كينيا إن شرطيا قتل بالرصاص 5 أشخاص في نوبة هياج بالعاصمة نيروبي اليوم الثلاثاء ثم قتل نفسه.

وكتبت على حسابها على “تويتر” إن الضابط، الذي وصفته بأنه “مارق”، بدأ بقتل زوجته في منزلهما ثم خرج حاملا بندقيته الرسمية من طراز “AK-47” وقتل 4 أشخاص آخرين قبل أن يطلق النار على نفسه، مضيفة أن 3 من الرجال القتلى كانوا معزين خرجوا لتوهم من مراسم دفن.

وتابعت الشرطة: “بعد قتله الرجال الثلاثة حول الضابط بندقيته إلى اثنين على دراجتين ناريتين توفي أحدهما أثناء تلقيه العلاج”.

وأكد فرنسيس واهوم من شرطة منطقة داجوريتي في نيروبي الواقعة في وقت سابق وقال إن القتلى ستة أشخاص.

وفي وقت لاحق قال شاهد إن السكان الغاضبين في المنطقة أشعلوا إطارات على الطريق احتجاجا على العنف.

المصدر: رويترز