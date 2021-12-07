لافروف: بوتين في حديثه مع بايدن سيضع النقاط على الحروف في الملف الأوكراني

لافروف: بوتين في حديثه مع بايدن سيضع النقاط على الحروف في الملف الأوكراني

روسيا – أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعرض على نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال المحادثة الهاتفية بينهما اليوم، موقف روسيا بخصوص أوكرانيا.

وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين اليوم: “خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، سيحدد الجانب الروسي مرة أخرى بوضوح مسالكه تجاه التسوية الأوكرانية، والتي تتلخص في ضرورة إجبار سلطات كييف على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وتابع لافروف القول: “أود أن أؤكد مرة أخرى، أنه سيكون لدينا اليوم حدث مهم في علاقاتنا – اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وبايدن.

وبالطبع، سنقوم بوضوح شديد بعرض مسالكنا للتسوية الأوكرانية، وضرورة إجبار نظام كييف على الوفاء بالتزاماته المكتوبة بدقة وبشكل واضح في إطار اتفاقيات مينسك”.

المصدر: نوفوستي