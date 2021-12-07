سويسرا – تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يأتي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية
الثلاثاء
المجموعة الأولى
لايبزيغ # مانشستر سيتي – الساعة 20:45
باريس سان جيرمان # كلوب بروج – الساعة 20:45.
المجموعة الثانية
ميلان # ليفربول – الساعة 23:00
بورتو # أتلتيكو مدريد – الساعة 23:00.
المجموعة الثالثة
أياكس أمستردام # سبورتينغ لشبونة – الساعة 23:00
بوروسيا دورتموند # بشيكتاش – الساعة 23:00.
المجموعة الرابعة
شاختيور دانيتسك # شيريف تيراسبول – الساعة 23:00
ريال مدريد # إنتر – الساعة 23:00.
– الأربعاء
المجموعة الثامنة
زينيت # تشيلسي – الساعة 20:45
يوفنتوس # مالمو – الساعة 20:45.
المجموعة الخامسة
بايرن ميونخ # برشلونة – الساعة 23:00
بنفيكا # دينامو كييف – الساعة 23:00.
المجموعة السادسة
أتالانتا # فياريال – الساعة 23:00
مانشستر يونايتد # يونغ بويز – الساعة 23:00.
المجموعة السابعة
فولفسبورغ # ليل – الساعة 23:00
سالزبورغ # إشبيلية – الساعة 23:00
المصدر: RT