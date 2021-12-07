مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا

سويسرا – تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يأتي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية

الثلاثاء

المجموعة الأولى

لايبزيغ # مانشستر سيتي – الساعة 20:45

باريس سان جيرمان # كلوب بروج – الساعة 20:45.

المجموعة الثانية

ميلان # ليفربول – الساعة 23:00

بورتو # أتلتيكو مدريد – الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة

أياكس أمستردام # سبورتينغ لشبونة – الساعة 23:00

بوروسيا دورتموند # بشيكتاش – الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

شاختيور دانيتسك # شيريف تيراسبول – الساعة 23:00

ريال مدريد # إنتر – الساعة 23:00.

– الأربعاء

المجموعة الثامنة

زينيت # تشيلسي – الساعة 20:45

يوفنتوس # مالمو – الساعة 20:45.

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ # برشلونة – الساعة 23:00

بنفيكا # دينامو كييف – الساعة 23:00.

المجموعة السادسة

أتالانتا # فياريال – الساعة 23:00

مانشستر يونايتد # يونغ بويز – الساعة 23:00.

المجموعة السابعة

فولفسبورغ # ليل – الساعة 23:00

سالزبورغ # إشبيلية – الساعة 23:00

المصدر: RT