ليبيا – بحث وزير التخطيط فاخر بوفرنة أمس الإثنين مع الشركة الصينية CCCC المنفذة لمشروع 5000 وحدة سكنية بمدينة سلوق آليات تفعيل المشروع.

وزير التخطيط ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه المشروع.

ويأتي الاجتماع عقب وصول وفد من الشركة الصينية لمدينة بنغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والمالية للبلاد، وبحث إمكانية استئناف العمل في المشروع وإتمام إنجازه.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على العديد من الإجراءات الفعلية للبدء في تفعيل هذا المشروع الحيوي.

كما أبدى وزير التخطيط ارتياحه من نتائج الاجتماع، حاثًا باقي الشركات التي لديها مشاريع في ليبيا على العودة للبلاد واستئناف أعمالها.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس إبراهيم تاكيتا، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج.