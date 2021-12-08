آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب

تل أبيب – احتج آلاف الإسرائيليين من أنصار اليمين والمعسكر الوطني وسط تل أبيب، مساء أمس الثلاثاء، ضد الحكومة وسياستها، وفق بيان المنظمين.

واعتبر رئيس حزب “الصهيونية” المتدينة، بتسالئيل سموتريتش، أنه “يجب إسقاط هذه الحكومة”، التي وصفها بـ”السيئة”، و”إقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية”.

كما احتج رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات يسرائيل غانتس، على قيام الحكومة بربط منازل “غير قانونية في الوسط العربي” بشبكة الكهرباء دون القيام بذلك في النقاط الاستيطانية العشوائية أيضا.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”