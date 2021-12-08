ليبيا – أعربت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الثلاثاء عن ترحيبها بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي، منوهة بالدور الأممي الرئيسي في دعم العملية السياسية الجارية حاليا التي يقودها الليبيون.

الخارجية الإيطالية في مذكرة لها وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية، رأت أنه في هذه المرحلة الحاسمة، ستستفيد كل من ليبيا والمجتمع الدولي بلا شك من رؤية ستيفاني ويليامز وتجربتها والنتائج التي حققتها بالفعل في الماضي.

واعتبرت الخارجية الإيطالية أنه بوسع بعثة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمة حاسمة في مرافقة البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة، كما هو مبين في قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2570 و 2571 وفي خارطة طريق تونس، وكذلك من خلال الاستفادة من الأدوات التي توفرها عملية برلين بدعم مسارات الحوار الشاملة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأضافت المذكرة: “سيؤدي تعيين ستيفاني وليامز إلى تعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة على تقديم مساعدة فعالة للمؤسسات الليبية على الأرض، لضمان تمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه دون عوائق”.

وتوجهت إيطاليا بدعوة جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل وبحسن نية مع المستشارة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة، حاثة جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن وعملية برلين، على تقديم دعمهم الكامل إلى وليامز.