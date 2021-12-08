ليبيا – استبعد القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إجراء العملية الانتخابية في 24 ديسمبر، خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن دول كبرى بشأن تعثر العملية ومصاعب تمريرها، معتبرًا أن اعادة ستيفاني وليامز للمشهد حاليًا يعد إعلانًا أمريكيًا باستدعاء القوة الضاربة الممثلة بها لأن العملية أصبحت خارج السكة وتحتاج لتعديل.

الأمين قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن الأيام القادمة ستكشف كيف ستعد ستيفاني وليامز سيناريو هوليودي وكيف سيتكفل عماد السايح بالمونتاج، وفقًا لتعبيره.

واعتبر أن المجتمع الدولي والدول الغربية تعترف بفشل العملية وممن يتابع يرصد تصريحاتهم القلق أو انعدام الثقة لديهم باستكمال العملية، بل أنها قيلت تحت قبة مجلس الأمن؛ لأن إدخال وليامز الآن دلالة أن المسيرة فاشلة وأنهم أرادوا جرعة أمريكية قوية لإعادة هيكلة الموضوع الذي يبدوا أنه تعثر بالكيمياء السياسية الليبية.

كما تابع: “الطعون كشفت عورات القضاء وأنه سيس والعملية الفنية التقنية التي مدحت مرارًا ثبت الآن أن هناك أموات سينتخبون. أمريكا لا زالت تلاعب الروس في ملفات اخرى لكنها أتت بستيفاني وليامز لعلها ترمم ما كان وربما يعقدون هدنة انتخابية تعطل العملية أو تجمدها، لكن من الآن إذا بقيت الأسماء موجودة العملية فاشلة ومن يحمل مشاعر ووجدانيات فبراير لن يقبل بهذه العملية”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ الإقبال على الترشح يعني ضمنًا القبول بالتشريعات وخوض غمار اللعبة الانتخابية، أين نحن من تاريخ 24 من ديسمبر؟ وبعد عودة ستيفاني للمشهد السياسي مرة أخرى أي دلالة لمستقبل العملية السياسية في ليبيا؟

لست أرى أن هناك عملية انتخابية ستمضي وأن 24 من ديسمبر قريبًا، وأمامك تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي داخل السيناتور الإيطالي ودول كألمانيا ووزير الخارجية الأمريكي عن تعثر العملية ومصاعب تمريرها، وتابعت تصريح غوتيرش عندما سئل عن الأزمة الليبية وما هي آفاق الحل، قال لست رسولًا ولا ساحرًا ويبدو هذا جلب العرافين لذلك جلبوا ستيفاني لتحل التعويذة الآن وبلا عواطف عندما تريد أن تؤسس لديمقراطية هذه القوانين فصلت على مجرمين، وأنا لست متحشمًا لأقولها على الهواء أننا نرفض أن تكون هناك ديمقراطية تأتي بحفتر المجرم الانقلابي السفاح الذي أصدر حكمًا قضائيًا عندما تولى المحكمة العسكرية في طبرق بإعدام الشاعر عمر النامي وموقع بخط يده، وأن نقبل بابن عقيد المشانق عقيد القتل وسفك الدماء وتعليق الجثث في الشوارع أن يحكمنا كما قال في بيانه الانتخابي إبان الحرب في 2011 الذي وجهها للقبائل الموالية وبالانتقام من المعارضين ومنعهم من الحياة والوجود في ليبيا هذا لن نقبل به، تريد أن تفهمه أنه إقصاء أفهمه أو لسنا مع الديمقراطية أفهمه.

نحن لسنا حمقى لنقبل لعبة كهذه بالتالي المجيء بستيفاني الآن ومن يسعدون بذلك هو إعلان أمريكي باستدعاء القوة الضاربة الممثلة بستيفاني، وأن العملية أصبحت خارج السكة وتحتاج لتعديل وسترى في الأيام القادمة كيف ستعد ستيفاني سيناريو هوليودي وكيف سيتكفل السائح بالمونتاج.

س/ هناك من يقول لماذا لا يترك الأمر للشارع؟ ولماذا كل هذه الخشية أن تفرز صناديق الاقتراع تيار سياسي لا تؤيده؟

عندما كنت وزيرًا في طرابلس انني كنت مع بناء جيش في الدولة الليبية وما زلت أؤمن أن الدولة فيها جيش، لكن ما أرفضه مشير يدوس عليّ هو وضناه. فبراير نحن نفخر بها ولن يحكمني عقيد وسيف.

نحن لدينا قضية وهي أننا نريد دولة مدنية واستقرار ومؤسسات للدولة، هل ليبيا بأساتذة جامعاتها ومفكريها ومثقفيها ومحاميها وقانونيها عاجزة أن يكون من بين هؤلاء من يضع لبنات الدولة مع من مثله وحتى يخرج علينا معارض ليبي سابق هو دجال لحفتر وطبالين للقذافي يقول دعوا الشعب يحكم، وهو مؤيد لمن؟ ليأتي لنا حفتر الجنرال أو الابن العقيد الدجال هل ليبيا الآن وأمامنا 7 مليون ليبي هل يمكن أن يبنيها أستاذ جامعي أو مختص في التخطيط والتنمية البشرية أو سياسي مدني أم يبنيها ابن العقيد 42 سنة بنية تحتية أو مشانق في الشوارع أو حفتر وأبناؤه الذين نهبوا الأموال في البيضاء وشروا فيها الخيول؟ أرفض هذه الانتخابات.

س/ هل بالفعل سيف الإسلام هو من دق الإسفين في العملية الانتخابية برمتها بل في المشهد السياسي بشكل كامل؟ وكل اللغط اليوم كان بسبب إقدامه على الترشح وعودته بشكل نهائي وبات في السباق الرئاسي؟

نريد ديمقراطية حقيقة، عندما أتيتم بالجدليين كسيف الإسلام ماذا فعلتم؟ وجلبتم حفتر الاستقطاب الحاد لليبيا. أين الاستقرار الذي يزعم المجتمع الدولي ونورلاند أنه يردونه لليبيين؟ أنا من أنصار إزاحة كل الجدليين حتى يتحرر الشعب من الاستقطاب الشخصاني للآلهة حتى يختار الشعب الليبي دون أن تكون هناك آلهة، برقة لو أزالت حفتر بأحرارها وأزيح سيف الإسلام لما كان لليبيين خلاف على السلطة والديمقراطية حتى فبراير لو عندها أحد جدلي ليحولوه وأنا أوافق، انظر للتنازلات الغالية والعزيزة التي نقدمها نحن من أجل الاستقرار.

المجتمع الدولي والدول الغربية تعترف بفشل العملية وممن يتابع يرصد تصريحاتهم القلق أو انعدام الثقة لديهم باستكمال العملية، بل أنها قيلت تحت قبة مجلس الأمن لأنه إدخال وليامز الآن دلالة أن المسيرة فاشلة وأنهم أرادوا جرعة أمريكية قوية لإعادة هيكلة الموضوع، وأن ما توقعوه من عمليات فرملة وفلترة لنخل العملية وجعلها تسير بشكل وهدف معين وهو أمريكي المسار يبدو أنها تعثرت بالكيمياء السياسية الليبية، والآن لأي عاقل يرصد الحالة الليبية وتقول له أن الليبيين لديهم مرشحون كجنرال متمرد يحمل سلاحًا وتدعمه دول ووريث عهد سابق أتى به الروس وفرقاء آخرون بعضهم يريد السلطة ويهرول للسفارات، القوانين ثبتت فشلها والضوابط التي وضعت اخترقت والقوانين التي ضللوا الناس أنها ستأتي بنتيجة جيدة، أمامك النتائج يبدو أن العملية لا تسير بشكل جيد.

الطعون كشفت عورات القضاء وأنه سُيِّسَ والعملية الفنية التقنية التي مدحت مرارًا ثبت الآن أن هناك أمواتًا سينتخبون. أمريكا ما زالت تلاعب الروس في ملفات أخرى؛ لكنها أتت بستيفاني وليامز لعلها ترمم ما كان وربما يعقدون هدنة انتخابية تعطل العملية أو تجمدها، لكن من الآن إذا بقيت الأسماء موجودة العملية فاشلة ومن يحمل مشاعر ووجدانيات فبراير لن نقبل هذه العملية بصراحة شديدة حتى إن حاولوا فرضها على الليبيين؛ لأنها غير قانونية وغير دستورية.

ليس هناك خشية من سيف ولا حفتر؛ لأن أنصاره من كانوا متربعين ومتنفذين في باب العزيزية والمتربحين والطبالين في وكر الرجمة هؤلاء لا يريدونه، الطرح الآخر حولوا الكل ومشوا للأمام لكنهم لا يريدون.