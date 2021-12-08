السودان – أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهم “ملتزمون بالاتفاق الذي وقع مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك”، محذرا من “مغبة تحركات البعثات الدبلوماسية وسط المواطنين”.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: “القوات المسلحة ستظل حامية للتغيير مهما قال المرجفون، ونحتاج لوقفة من الشعب السوداني مع القوات المسلحة”.

وأكمل البرهان: “نؤكد كشعب وقوات نظامية قادرين على تقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني للعدالة.. بدأنا مرحلة جديدة وتحررنا من كل القيود التي كانت تقيدنا في المرحلة السابقة”.

وأضاف: “نقول لحمدوك امض ونحن من خلفك..ليس لدينا هم ولا حزب..عندنا السودان ونريد أن نحافظ على شعبنا”.

واستطرد رئيس مجلس السيادة السوداني: “كل من تسول له نفسه يعبث بالشعب السوداني..لن نسمح له، والسودان لن يُوتى وفيه قواته المسلحة”.

المصدر: RT