ليبيا – قال المقرر العام للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر إن تكليف ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة من قبل الأمين العام نفسه، وليس مبعوثة له بتكليف من مجلس الأمن مؤشر خطير.

التويجر أشار وفقاً لصحيفة “العرب” إلى أن ذلك يوحي بعدم التوافق الدولي حول ليبيا وخاصة بين روسيا وأميركا، كما يوحي هذا التكليف أيضًا بالتحدي والقلق الذي تشعر به الإدارة الأميركية بشأن الأزمة في ليبيا والتدخل الروسي فيها، فلأول مرة تاريخيًا تكون لموسكو قوات وقواعد عسكرية في ليبيا والدول المغاربية.