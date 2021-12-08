الحجز على ممتلكات حارس مرمى منتخب مصر الشناوي

مصر – فوجئ حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي بقرار صادر محكمة الاستئناف بحضور محضر إلى مقر إقامته للحجز على ممتلكاته نظير سداد مليون و650 ألف جنيه لوكيل أعماله السابق وليد عبد الهادي.

وكشف عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه كان وكيل أعمال الشناوي وقت انتقاله من بتروجت إلى الأهلي عام 2016 ووقع عقدا مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10%، أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه، إضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

وتابع عبد الهادي أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف ودفعت التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم وبالفعل انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي للحجز على ممتلكاته الخاصة تنفيذا للحكم الصادر لصالحي.

وأكد عبد الهادي على أنه حصل على موعد بالتنفيذ اليوم وسيتم الحجز على ممتلكات الشناوي الموجودة في الفيلا الخاصة به ويتم تقييمها بحيث تستوفي المبلغ المطلوب وفي حالة عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ المحكوم عليه لوكيل الشناوي السابق سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب لتحصيل باقي المبلغ المطلوب.

وكشف مصدر أن محمد الشناوي تلقى اتصالا من أسرته صباح اليوم يخطره بقدوم محصر إلى منزله للحجز على ممتلكات منزله بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق.

ونشر موقع “اليوم السابع” نسخة من صور الحكم الصادر بالحجز على ممتلكات محمد الشناوي في فيلته الخاصة، من أجل مصادرتها لصالح وكيل أعماله السابق.

ويشارك محمد الشناوي (32 عاما) مع منتخب بلاده في النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، متقدما على وصيفه الجزائري بمعيار “اللعب النظيف” بعد تعادلهما بالنقاط والأهداف المسجلة وفارق الأهداف والمواجهة المباشرة.

وضرب المنتخب المصري موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره الأردني يوم السبت المقبل، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

المصدر: “youm7”