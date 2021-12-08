ليبيا – عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي أمس الأول برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج وضمّ أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة طلبات تأسيس شركات إعادة التأمين لأول مرة في دولة ليبيا.

كما تم استعراض تقرير الهيئة عن نشاط شركات التأمين الليبية، وأداء القطاع وعمل الهيئة في توفير البطاقة العربية الموحدة بالسوق الليبي.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء شركات التأمين ورفع مستوى خدمات القطاع بالسوق الليبي.

بدوره، شدد الحويج على ضرورة متابعة أداء شركات التأمين وإلزامها بالقوانين واللوائح المنظمة بهدف تطوير القطاع ورفع جودة الخدمات.

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