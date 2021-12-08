ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن القضاء دخل بالفعل دائرة التشكيك في نزاهته نتيجة الخلاف السياسي.

السويح قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “لكن من يتهم القضاة بتلقي رشاوى عليه تقديم الدليل. ورغم ذلك، فالقضاة وقعوا تحت تأثير الابتزاز والتهديد لهم ولأسرهم، ولا توجد حصانة أو حماية لهم؛ لذا ربما تكون بعض أحكامهم غير عادلة”.

وأشار إلى أنه “برغم المحاولات من قبل سلك القضاء الابتعاد عن الجدل السياسي، إلا أنه في الأخير وقع في قلب رحى السياسة، وتمارس عليه ضغوط لاستصدار أحكام تتماشى مع بعض التوجهات، وأكبر دليل التناقض والتخبط في إصدار الأحكام، وكذلك التشظي الواضح”.