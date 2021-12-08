ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أكثر من 4 آلاف متر من أسلاك الضغط العالي بدوائر التوزيع في طرابلس الكبرى وترهونة والجميل.

وأفادت الشركة في بيان صحفي تابعته صحيفة المرصد بسرقة 1100 متر من أسلاك الضغط العالي في خط الفروسية فرعية المشاط بدائرة جنزور، و500 متر على خط الترهوني 30 النهر بدائرة عين زارة، إلى جانب سرقة 900 متر من خط فرعية الرحاحلة بدائرة توزيع سيدي السائح.

وتابع البيان: إن 1800 متر تم سرقتها أيضًا على خط أم عزيز بدائرة توزيع الجميل، ما تسبب في انقطاع التيار عن العديد من المنازل والمزارع.