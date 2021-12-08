ليبيا – قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن اللجنة العسكرية المشتركة وصلت روسيا لتكملة عملها للتنسيق في تنفيذ مخرجات برلين واتفاقية جنيف.

المحجوب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أمس الثلاثاء أشار إلى أن السفير الليبي في روسيا في مقدمة مستقبلي لجنة (5 + 5) العسكرية المشتركة، الذي أثنى على دور اللجنة في إحلال السلام وتنفيذ اتفاقية جنيف والعمل على إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ووفقًا للمحجوب أجرت ستيفاني وليامز بعد تكليفها بالملف الليبي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة اتصالًا هاتفيًا باللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 أثناء وصولها إلى روسيا، وذلك للوقوف والاطمئنان على سير عمل اللجنة وما وصلت إليه في ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.