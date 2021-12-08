ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 509 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و119 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13 بالمائة، من أصل 3863 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1439 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 359733حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 11127 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5518 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1759338، والمطعمين بالجرعة الثانية 726260.