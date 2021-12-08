ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الأربعاء مع إيفان مولوتكوف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية والوفد المرافق له.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عودة السفارة الروسية لعملها بطرابلس، وكذلك في قنصليتها بمدينة بنغازي.

كما تطرق اللقاء إلى خروج المرتزقة، حيث أعرب الجانبان في هذا الصدد عن دعم لجنة (5+5) وجهودها المبذولة في هذا الخصوص ودعمهما للخطوات المتخذة بما فيها الاجتماع الذي ستعقده اللجنة بموسكو اليوم.

ومن جانبه أعرب الوفد الروسي عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة، وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين.

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