ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أنه في حال تأجيل إجراء الانتخابات، فإن هناك سيناريوهات عدة منها عودة الحرب والنزاع المسلح أو الاتجاه نحو الانقسام السياسي من جديد، لافتًا إلى أن هذه الأمور يمكن أن تتطور إلى حد حرب أهلية.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء، أوضح أن ما يتداول حول تشكيل حكومة بديلة الهدف منه تدارك الأزمة والحيلولة دون الدخول في الفراغ السياسي، مشيرًا إلى أن الحديث يجري عن تشكيل حكومة أزمة مصغرة لإدارة المرحلة إلى حين إحداث توافق حول الانتخابات الليبية.

واستبعد أن يكون المجتمع الدولي جادًا لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التعويل علي المجتمع الدولي في هذه المرحلة.

المهدوي شدد على ضرورة التمسك الكامل من قبل الشعب الليبي بخيار الانتخابات، ولا يمكن القبول بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.