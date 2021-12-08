ليبيا – اعتبرت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس أن الصرع بين مراكز القوى ألقى بظلاله الكثيفة على مجمل العملية الانتخابية، بما في ذلك القوانين المنظمة لها، ما دفع البعض لانتقادها ورفضها أيضًا، وبخاصة قانون الانتخابات الرئاسية.

النعاس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين قال: “هذه الأجواء حفزت قطاعًا كبيرًا من الليبيين لمعرفة نتائج الطعون الانتخابية تخوفًا من احتمالية استبعاد مرشحهم، وذلك بدلًا من التفكير بوعي والبحث عن برنامج انتخابي لمرشح رئاسي يضمن إنعاش الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على المشاكل والأزمات التي أثقلت كاهلهم طيلة العقد الماضي”.

وبجانب توقعها بألا تكون هناك فرصة كافية لاستعراض برامج المرشحين نظرًا لكثرة أعدادهم، أمام المدة الزمنية المحدودة بين موعد انطلاق الحملات الدعائية في الثامن من ديسمبر الجاري، وموعد إجراء الانتخابات في الـ24 من الشهر ذاته، لفتت النعاس إلى عائق آخر قد يحد من رغبة الناخبين في مطالعة البرامج، وهو الخبرة السلبية التي تشكلت لدى عموم الليبيين بسبب عدم إيفاء أي مسؤول سابق بتعهداته لهم، فضلًا عن التشابه وتكرار بنود تلك البرامج من حيث العزف على ذات وتر معاناة الليبيين من خدمات الكهرباء والوضع الصحي والتعليم، وتكرار تقديم حلول في الأغلب غير مفهومة للبسطاء تتركز على تحرير الاقتصاد من هيمنة الحكومة.

واعتبرت النعاس أن تلك الخبرة السلبية قد تكون مدخلًا لفهم الشعبية التي بات يتمتع بها المرشح عبد الحميد الدبيبة خلال أشهر قليلة، لتمكنه من استرضاء المكونات والشرائح البسيطة من الشعب عبر حديثه إليهم بلهجة عامية سهلة، وأيضًا بحلحلة بعض مشاكلهم الاقتصادية وتقديم الدعم لشريحة الشباب المقبلين على الزواج.