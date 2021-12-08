ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الثلاثاء رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري.

اللقاء تباحث بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ما يمر به قطاع النفط والغاز من معوقات وصعوبات، وما تواجهه الوطنية للنفط وشركاتها من تحديات كبيرة وضغوطات مختلفة، أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لضمان استمرار العملية الانتاجية ودعم خزينة الدولة الليبية.

بدوره، أكد النويري في هذا الصدد بأنه يجب إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات قد تتسبب في عرقلتها في أداء مهتمها الرئيسية المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني الذي يعتمد كليًا على النفط والذي قد يتأثر نتيجة لهذه المنغصات.

وأضاف بأنه سيقدم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، مطالبًا جميع الجهات المعنية بالدولة الليبية دعم المؤسسة لصالح الشعب الليبي كونها مصدر قوته ودخله.

من جانبه، ثمّن صنع الله جهود رئيس مجلس النواب من أجل دعم المؤسسة وشركاتها، مؤكدًا بأنها لن تتوانى عن القيام بواجبها ومسؤولياتها مهما كانت الصعوبات والتحديات.

وأضاف بأنه متفائل وعلى ثقة في كل الجهات المسؤولة بالدولة الليبية للوقوف إلى جانب قطاع النفط كونه الرافد الرئيسي لاقتصاد ليبيا وقوت الشعب الليبي الكريم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.